Скабелка: «Барыс» договорился о переходе защитника-легионера

Наставник «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после домашнего матча с «Автомобилистом» (2:7).



«Наверное, до конца второго периода мы играли неплохо. Забили гол, много играли в зоне атаки. Но вот эта глупая концовка второго периода, когда мы пропустили контратаку и тут же удалились. Эта концовка перевернула матч. Соперник поймал кураж, и нам уже сложно было его сдерживать. Я думаю, счёт мог быть и больше. Будем готовиться к следующей игре. Возможно, потеряли мы и Старченко. Будем думать, как выходить и как сражаться.



Не думаю, что у нас есть проблемы в линии атаки. Да, ребята травмированы, но они вернутся. В линию обороны — да, мы договорились с игроком, скоро об этом будет анонс. Приобретём иностранца. Ещё раз скажу по линии атаки: мы ждём возвращения травмированных ребят. Да, нужно набирать очки, не всегда это получается, но будем делать всё, что возможно», — цитирует Скабелку официальный сайт «Барыса».

Обмены, которые могут случиться в КХЛ в ближайший месяц. Восток Основин затерялся в «Салавате», «Автомобилисту» нужно укреплять оборону.