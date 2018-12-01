Тертышный: у «Трактора» идёт ротация, даём играть молодым ребятам

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (1:0).



«В первом периоде соперник был сильнее в движении, создал очень много моментов в нашей зоне. Хорошо, что удалось выстоять. Вася Демченко выручал в определённых моментах. Во втором и третьем периодах немного выравняли ситуацию, игра была равная, создавали моменты, были хорошие ситуации, выходили «один в ноль» и «два в один», поэтому игра шла до гола. Хорошо, что забили и смогли удержать счёт. Опять же, хочу поблагодарить болельщиков, очень здорово поддерживают нас в домашней серии, гонят вперёд, за что им огромное спасибо.



Отсутствие Дугина? Идёт ротация, даём играть молодым ребятам. Карпухин и Алексеев? Только положительные слова могу сказать по их игре. По возрасту ребята уже, наверное, и немолодые. Даём им игровое время, и они им пользуются. Будем рады, если они будут продолжать так и дальше, и будут повышать свой уровень, помогать команде», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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