«Нэшвилл» вызвал Ээли Толванена из АХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» вызвала из фарм-клуба нападающего Ээли Толванена, сообщает пресс-служба «хищников».



В нынешнем сезоне финский хоккеист провёл 21 матч в составе клуба Американской хоккейной лиги «Милуоки Адмиралс», забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач. «Хищники» выбрали Толванена под 30-м номером на драфте 2017 года.



19-летний Толванен в сезоне-2017/18 набрал за «Йокерит» 36 (19+17) очков в 49 матчах регулярного чемпионата и 7 (1+6) очков в 11 матчах плей-офф. После окончания сезона в КХЛ он уехал в «Нэшвилл», за который сыграл три матча в «регулярке», но в розыгрыше Кубка Стэнли неизменно оставался в запасе.

Ранее сообщалось, что финн может вернуться в «Йокерит», если не сможет закрепиться в НХЛ.