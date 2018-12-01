«Монреаль» выставил на драфт отказов Никиту Щербака

«Монреаль Канадиенс» выставил на драфт отказов нападающего Никиту Щербака, сообщает известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.



В нынешнем сезоне россиянин не провёл ни одной игры в составе канадского клуба. На счету Щербака пять игр за «Лаваль Рокет» в Американской хоккейной лиге, в которых он отметился одной заброшенной шайбой при двух минутах штрафного времени и показателе полезности «0».



22-летний Щербак был задрафтован «Монреалем» в 2014 году под 26-м номером. Ранее известный обозреватель Боб Маккензи сообщал, что генеральный менеджер канадской команды Марк Бержевен рассматривал вариант с обменом российского хоккеиста.

В прошлом сезоне Щербак провёл 26 матчей за «Канадиенс» и набрал 6 (4+2) очков при показателе полезности «–5».