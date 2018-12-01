Никитин: все говорят, что ЦСКА играет скучно, но в дерби мы действовали весело

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3).



«Интересная игра для болельщиков. Команды хорошо атаковали. Мы реализовали большинство, здорово сыграли в этом компоненте.



Давно столько не пропускали? Ничего страшного, бывает. Иногда нужно взбодриться. Все говорят, скучно играем, но сегодня весело действовали. Главное — болельщикам понравилось. Для них же играем. Если будем выигрывать, то почему бы не продолжать действовать в подобном ключе.



По эпизоду с первой пропущенной шайбой — не скажу, что Юханссон ошибся. Игрок очень хорошо попал. К тому же первый бросок был, а вратарь холодный. Особых эмоций от игры на «ЦСКА-Арене» в качестве гостей не испытал. Мы были в своей раздевалке, всё хорошо.



Отсутствие Вея в первом звене можно объяснить определённой встряской игроков. Решили попробовать другие варианты с прицелом на будущее. Шалунов — центральный нападающий в этой тройке. Не могу назвать игру команды на данном отрезке времени идеальной. Нам над многими вещами надо работать.



Мамин? Не скажу, что он прям сильно изменился. Получил опыт, который только в плюс ему. Воспринял вещи, которые здесь не выполнял в силу возраста. Там жизнь его заставила сделать это», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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