Уланов: «Спартак» провалил второй период, важную роль сыграли удаления

Тренер «Спартака» Игорь Уланов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4).



«Команду соперника — с победой. Исход матча решили спецбригады. Первый период был ровный с небольшим преимуществом в нашу сторону. Во втором опять немного провалились, счёт по броскам был 20-5 в пользу ЦСКА, но Трушков очень помог. Уже стали уставать от человеческого фактора. Тем не менее ребята — молодцы. В третьем периоде взяли себя в руки, атаковали, забили гол и вернулись в игру. Но в концовке подвело удаление.



Трушков хорошо сыграл, оставил нас в игре. Было много бросков. За Сашу не переживали, знали, что он играет спокойно, без нервов. С психикой у всех троих голкиперов порядок, даже у тренера вратарей.



Что именно имел в виду под человеческим фактором? Этот человек поймёт.



Очередной провальный период не является тенденцией, сегодня важную роль сыграли удаления. Когда столько держат в зоне, тяжело играть, окисляются некоторые части тела. Отсюда появляются и ненужные удаления. Не думаю, что в эпизоде с голом Капризова наш вратарь ошибся. Защитники должны чистить пятак, разбирать игроков», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

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