Даугавиньш: игрокам «Спартака» тоже прилетало, но большинство дали только дважды

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4).



«Хорошо играли сегодня, действовали активно. Выполнили задачу, вышли вперёд. Во втором периоде подвело меньшинство. Было много удалений, трудно против такой команды столько обороняться. В третьем немного не хватило сил. В целом по игре всё было хорошо: давили, создавали моменты, ни в чём не уступали. Неплохо действовали в большинстве, создавали моменты, но шайба не шла. Но и ЦСКА надо отдать должное. У них очень хорошее меньшинство, играют активно, здорово.



ЦСКА — очень активная команда. Заставляли нас переигрывать смены. И как следствие усталости — удаления. Пару штрафов до конца не видел. Но у нас тоже ребятам «прилетало», а большинство дали только дважды. По удару в голову тоже не знаю. Не мне судить, конечно.



Трушков — молодец, тащил нас в первом периоде. Жалко, не помогли ему выиграть матч.



Сыграли лучше, чем предыдущее дерби. В тот раз уступали во всех компонентах. Сегодня же два периода выиграли. По игре 3-й период был за нами, мы контролировали игру, создавали моменты, но чуть-чуть не хватило.



В эпизоде с удалением Дыбленко игрок набросил на ворота, пошёл на добивание. Его блокируют, а свистнули в другую сторону. Не понял этого штрафа. Но судьи видят лучше, они были ближе к эпицентру», — передаёт слова Даугавиньша корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Уланов: «Спартак» провалил второй период, важную роль сыграли удаления