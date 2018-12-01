Шалунов: мне всё равно, где играть, но в центре немного удобнее

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов подвёл итоги матча со «Спартаком» (4:3).



«Хорошо сыграл вратарь соперника. У нас было много голевых моментов, но Трушков выручал «Спартак». Неплохо сыграли в большинстве. Надеюсь и дальше оно так пойдёт. Идём от игры к игре. Цели побить рекорд перед собой не ставим.



В принципе всё равно, где играть. Но в центре немного удобнее. Последнее время играю именно там — мне нравится. До этого неплохо действовал на вбрасываниях, но сегодня не очень в этом компоненте.



Перед матчем были подколки насчёт игры за «Спартак» в матче со сборной. Три шайбы — многовато для нас, но и сопернику надо отдать должное, они хорошо играли. Оба дерби получились классными в плане атмосферы. Здорово выступать при такой поддержке. Играли как дома, несмотря на гостевой статус.



Общался с Шумаковым недавно. После травмы вышел. Гол забил, передачу отдал. К нему пока не собираюсь», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Трушков: «Спартак» мог обыграть ЦСКА, если бы выстоял во втором периоде