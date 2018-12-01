Хичкок: Зыков поможет «Эдмонтону» в аспектах, нуждающихся в улучшении

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Кен Хичкок прокомментировал приобретение форварда Валентина Зыкова. Россиянин, начинавший сезон в «Каролине Харрикейнз», был взят с драфта отказов.



«Аналитические способности Валентина — это то, что нужно команде. Он способен забрасывать шайбы с короткой дистанции. У Зыкова быстрые руки, он хорошо борется за позицию. Валентин поможет в тех аспектах, которые нуждаются в улучшении», — цитирует Хичкока журналист Рид Уилкинс.



23-летний Зыков принял участие в 13 матчах нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт три результативные передачи при показателе полезности «-1» и нуле минут штрафного времени. Среднее игровое время форварда составляло чуть менее десяти минут на льду за матч.

«Эдмонтон» забрал с драфта отказов Валентина Зыкова