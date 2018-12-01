Уилсон: как только я сталкиваюсь с кем-то, мне выписывают матч-штраф. Это отстой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал своё удаление в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Хоккеист получил матч-штраф за удар со слепой стороны защитнику «дьяволов» Бретту Сени.
«Я пытался избежать столкновения и даже не смотрел на соперника, поскольку мой взгляд был направлен на защитника «Вашингтона». В хоккее игроки регулярно сталкиваются друг с другом. Как только я сталкиваюсь с кем-то, мне сразу же выписывают матч-штраф и выгоняют с площадки. Это отстой, но ничего не поделаешь. Теперь мне необходимо быть аккуратнее во время любых контактов», — приводит слова Уилсона корреспондент Washington Post Изабель Хуршудян.
Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в Youtube.
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