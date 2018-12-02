«Торонто» договорился с Нюландером

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» официально объявил о достигнутой договорённости с нападающим Вильямом Нюландером, с которым будет подписан новый контракт после одобрения лиги.



Соглашение будет рассчитано на шесть лет, его сумма — $ 41,4 млн. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, то ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.



Нюландер был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19