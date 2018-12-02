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Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.

Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Бо Хорват, которому ассистировали Антуан Руссель и Тайлер Мотт. Гости смогли отыграться лишь на 51-й минуте, когда при помощи Миро Хейсканена и Александра Радулова отличился Джейми Бенн. Героем встречи стал Радулов, забивший гол в концовке поединка. Теперь в активе россиянина 22 балла по системе «гол+пас» в 17 играх. Вратарь «Старз» Антон Худобин на льду не появился.

«Даллас» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко. «Ванкувер» идёт на 11-й строчке с 25 очками.

Видео гола Радулова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1 : 2
1:0, 0:0, 0:2
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Хорват (Руссель, Мотт) – 15:18 (5x5), 1:1 – Бенн (Хейсканен, А. Радулов) – 50:19 (5x5), 1:2 – А. Радулов – 56:37 (5x5)
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