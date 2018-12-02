Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

«Даллас Старз» одержал победу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» — 2:1.



Счёт на 16-й минуте открыл нападающий хозяев Бо Хорват, которому ассистировали Антуан Руссель и Тайлер Мотт. Гости смогли отыграться лишь на 51-й минуте, когда при помощи Миро Хейсканена и Александра Радулова отличился Джейми Бенн. Героем встречи стал Радулов, забивший гол в концовке поединка. Теперь в активе россиянина 22 балла по системе «гол+пас» в 17 играх. Вратарь «Старз» Антон Худобин на льду не появился.

«Даллас» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 31 очко. «Ванкувер» идёт на 11-й строчке с 25 очками.

Видео гола Радулова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.