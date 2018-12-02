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26 сейвов Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

26 сейвов Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. «Островитяне» уступали со счётом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу. В составе «жакетов» отличились Маркус Хянникяйнен и Пьер-Люк Дюбуа. У хозяев голами отметились Андерс Ли, Антони Бовиллье и Кейси Сизикас.

Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. У Артемия Панарина показатель полезности «+1» и бросок в створ за 20 минут и 27 секунд, проведённых на льду.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» обыграл на выезде «Бостон Брюинз» — 4:2. В составе победителей голами отметились Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин, Франс Нильсен и Густав Нюквист. У «Бостона» забили Дэвид Бэкес и Райан Донато.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 2
0:0, 2:2, 1:0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Хянникяйнен (Джонс) – 26:46 (5x5), 0:2 – Дюбуа (Аткинсон) – 28:33 (5x5), 1:2 – Ли (Эберле, Мейфилд) – 31:59 (5x5), 2:2 – Бовиллье (Бейли, Мейфилд) – 35:24 (5x5), 3:2 – Сизикас (Пулок, Эберле) – 47:09 (4x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 4
1:0, 0:2, 1:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Бэкес (Кейв, Мур) – 19:56 (5x5), 1:1 – Бертуцци (Расмуссен, Грин) – 25:45, 1:2 – Ларкин (Абделкейдер, Нюквист) – 37:36, 2:2 – Донато (Пастрняк, Крюг) – 45:31 (5x4), 2:3 – Нильсен (Декайзер, Нюквист) – 51:53 (5x5), 2:4 – Нюквист (Декайзер) – 59:33 (en)
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