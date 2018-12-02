26 сейвов Бобровского не помогли «Коламбусу» обыграть «Айлендерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:3. «Островитяне» уступали со счётом 0:2, но сумели отыграться и вырвать победу. В составе «жакетов» отличились Маркус Хянникяйнен и Пьер-Люк Дюбуа. У хозяев голами отметились Андерс Ли, Антони Бовиллье и Кейси Сизикас.

Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. У Артемия Панарина показатель полезности «+1» и бросок в створ за 20 минут и 27 секунд, проведённых на льду.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» обыграл на выезде «Бостон Брюинз» — 4:2. В составе победителей голами отметились Тайлер Бертуцци, Дилан Ларкин, Франс Нильсен и Густав Нюквист. У «Бостона» забили Дэвид Бэкес и Райан Донато.