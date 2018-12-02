«Чикаго» уступил «Нэшвиллу», несмотря на гол Анисимова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2 (4:1, 0:1, 1:0). Уже к 14-й минуте «хищники» повели со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Кевин Фиала, Райан Джохансен, Крэйг Смит, Остин Уотсон и Ээли Толванен, забивший дебютный гол в сезоне. У гостей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад и Артём Анисимов.

На счету россиянина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 50% выигранных вбрасываний за 12 минут и 54 секунды, проведённых на льду.

«Чикаго» потерпел третье поражение подряд, команда с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с 37 баллами возглавляет Запад.