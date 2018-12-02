Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC FIGHT NIGHT: DOS SANTOS VS TUIVASA
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

31 сейв Коскинена помог «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

31 сейв Коскинена помог «Эдмонтону» обыграть «Вегас»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду победил «Вегас Голден Найтс» — 2:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода, когда цели достиг бросок капитана хозяев Коннора Макдэвида. Гостям удалось отыграться в середине второго периода усилиями шведского форварда Вильяма Карлссона. Победу команде Кена Хичкока принёс новичок «Ойлерз» Райан Спунер, забросивший первую шайбу за «Эдмонтон» после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1 : 1
1:0, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Макдэвид (Драйзайтль, Клефбом) – 06:11 (5x5), 1:1 – Карлссон – 32:17 (5x5)

Российский форвард «нефтяников» Валентин Зыков участия во встрече не принимал. Финский голкипер Микко Коскинен, известный выступлениями в КХЛ, отразил 31 бросок. Хозяева сумели продлить победную серию до трёх матчей.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент