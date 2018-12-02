31 сейв Коскинена помог «Эдмонтону» обыграть «Вегас»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду победил «Вегас Голден Найтс» — 2:1.

Счёт в матче был открыт на седьмой минуте первого периода, когда цели достиг бросок капитана хозяев Коннора Макдэвида. Гостям удалось отыграться в середине второго периода усилиями шведского форварда Вильяма Карлссона. Победу команде Кена Хичкока принёс новичок «Ойлерз» Райан Спунер, забросивший первую шайбу за «Эдмонтон» после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский форвард «нефтяников» Валентин Зыков участия во встрече не принимал. Финский голкипер Микко Коскинен, известный выступлениями в КХЛ, отразил 31 бросок. Хозяева сумели продлить победную серию до трёх матчей.