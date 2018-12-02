КХЛ отменила штраф Даниила Вовченко за симуляцию

Континентальная хоккейная лига отменила штраф нападающего «Северстали» Даниила Вовченко за симуляцию.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Спартак» — «Северсталь». Время – 45:55. На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Северстали» Даниила Вовченко по п.4.5. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция»)», — сказано в официальном заявлении лиги.

Видео эпизода также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.