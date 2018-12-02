Черри: Уилсон очень глупо поступает, когда бьёт исподтишка, он должен быть умнее

Известный канадский телеведущий Дон Черри прокомментировал эпизод в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), когда форвард «столичных» Том Уилсон получил матч-штраф за удар нападающего соперников Бретта Сени.



«Позвольте кое-что сказать. Уилсон уже и так привлек к себе повышенное внимание. И если он такой глупый, что вот так, исподтишка бьёт этого парня… Лига просто ждёт следующего момента, чтобы его наказать. Уилсон должен быть умнее.

Не говорю, что ему нужно прекратить силовые приёмы. Надо продолжать бить, но он должен останавливать свои удары на грани фола, потому что у него плохая репутация», — сказал Черри в эфире Sportsnet.