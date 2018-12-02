Нюландер: шестилетний контракт с «Торонто» — это то, чего я и хотел

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер прокомментировал подписание нового шестилетнего контракта с клубом на $ 6,95 млн за сезон.



«Не могу дождаться, когда вернусь в расположение «Торонто». Это был сумасшедший день. Я хотел, чтобы всё это закончилось пораньше, но рад вернуться к лучшим в мире болельщикам и лиге. Я очень рад. Было просто безумно наблюдать за матчами «Мэйпл Лифс» из дома. Парни доминировали в каждой игре, удивительно видеть, как они прибавляют. Это то, что делают великие игроки.



Шестилетний контракт — это то, чего я и хотел, это придаёт душевное спокойствие. Мне не нужен был контракт-мостик. Я хочу остаться в «Торонто» надолго, вместе со всеми нашими игроками. У нас отличная команда. Что касается затянувшихся переговоров, то это был процесс обучения. Я никогда не предполагал, что всё так затянется, ведь решение пришло за 5-10 минут до крайнего срока. Этот опыт я никогда не забуду. В итоге, всё сложилось хорошо для обеих сторон, так что нечего «гореть». Конечно, я бы хотел играть с самого начала сезона, но по какой-то причине этого не произошло. Я счастлив, что всё это наконец-то закончилось», — приводит слова Нюландера Postmedia News.

Дубас: Нюландер один из лучших молодых игроков в НХЛ, он стоит этих денег