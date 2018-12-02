«Оттава» — «Сан-Хосе» — 6:2. Видеообзор возвращения Карлссона в Оттаву

«Оттава Сенаторз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в столице Канады.



Первый период оказался безголевым, а во втором команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе канадского клуба результативными бросками отметились Райан Дзингел, Бен Харпур и Миккель Бёдкер, у гостей отличился Джо Торнтон, реализовавший численный перевес. Марк Стоун укрепил преимущество «сенаторов», забросив шайбу в большинстве в начале третьего периода, а за пять минут до сирены Магнус Пяаярви поразил пустые ворота. В концовке команды обменялись шайбами — на гол Баркли Гудроу хозяева ответили точным броском Боби Райана.



Защитник калифорнийцев Эрик Карлссон, который перед стартом сезона перешёл в «Сан-Хосе» из «Оттавы», нанёс девять бросков в створ и закончил матч с показателем полезности «-2».

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».