АХЛ: Самсонов пропустил 4 шайбы после 18 бросков, у него четыре поражения подряд

Голкипер «Хёрши Бирз» Илья Самсонов потерпел поражение в матче регулярного чемпионата АХЛ со «Спрингфилд Тандербёрдз» (2:4).



Вратарь фарм-клуба «Вашингтона» отразил 14 бросков из 18. Поражение стало для него четвёртым подряд. В 11 матчах в АХЛ у Самсонова три победы и восемь поражений при 86,4% отраженных бросков и коэффициенте надёжности 3,91.

Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.