«Авангард» объявил о неподписании контракта с Вильямом Нюландером

«Авангард» в официальном «твиттере» сообщил, что Вильям Нюландер не перешёл в клуб. Шведский нападающий не будет выступать за омский клуб в этом сезоне. «Ястребам» принадлежат права на звезду шведского хоккея в Континентальной хоккейной лиге.

Соглашение Нюландера с «Торонто» на сумму $ 41,4 млн рассчитано на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.



В последнее время 22-летний хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента и тренировался с молодёжным составом шведской команды АИК. Если бы он не успел найти себе клуб до 1 декабря, ему пришлось бы пропустить сезон в НХЛ.



Нюландер был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.