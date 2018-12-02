Шабо: Карлссона в «Оттаве» нет, а у меня появился шанс

Защитник «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (6:2) рассказал, как относится к уходу из команды Эрика Карлссона.

«Многому у него научился. Конечно, всё было бы иначе, останься он здесь. Он был бы лучшим игроком в нашей команде, а может быть, лучшим в НХЛ, замечательным партнёром. Его бы выпускали на большинство, давали много игрового времени. У меня его было бы меньше. Но его нет, а у меня появился шанс, и я намерен им воспользоваться.



Сегодня мы с Эриком пошутили немного. Конечно, было непривычно видеть его в свитере другой команды, но мы старались относиться к игре просто как к очередному матчу. Он не первый хоккеист, играющий против бывшей команды после обмена. Мы хорошо сыграли, довольны игрой и рады, что победили», — цитирует Шабо официальный сайт НХЛ.