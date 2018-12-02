Яндач: победная серия «Магнитки» привлекла всеобщее внимание

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, как сложился для команды последний месяц.

«В последних матчах «Металлургу» удалось достичь неплохих результатов. Это связано с тем, что мы смогли стабилизировать состав атакующих троек и нападающие начали потихоньку привыкать друг к другу. Кроме того, команда постепенно усваивает прививаемую нами тактику. Ещё одним очень важным моментом стала надёжная игра вратаря Василия Кошечкина. Это основа, без неё никаких успехов не было бы.

Наша серия из семи выигрышей привлекла всеобщее внимание. Пошли даже разговоры, что она может негативно влиять на игроков, оказывать на них дополнительное давление. Говорили, что хоккеисты будут подсознательно осторожничать из-за опасения совершить ошибку. Не знаю, я такого страха в ребятах не видел. Если в команде и шли разговоры по поводу победной серии, то только на уровне шуток на тренировках. Перед матчами никто о ней и не вспоминал.



Для меня в этом смысле все очень просто: пока команда находится на победной волне, нужно извлечь максимум. Ведь никто не знает, как долго она продлится. Вполне может настать и другой период, когда очки будут доставаться с большим трудом. Чемпионат КХЛ — очень сложный турнир, соперники тут сильные. Не боюсь и того, что игроки могут утратить концентрацию. Коллектив у нас здоровый: все ребята знают, за что сражаются.



Проблема заключалась в другом. Во время паузы в чемпионате сразу несколько наших игроков выступали на Кубке Карьяла, а Андрей Чибисов был приглашен в олимпийскую сборную России. Для хоккеистов это непросто. Столь напряжённый график изматывает психологически, да и физически они не успевают восстановиться. Поэтому мы постарались грамотно разложить нагрузку, чтобы дать возможность ребятам немного отдохнуть. Такой шаг оправдал себя: наиболее загруженные игроки смогли перевести дух, но «Металлург» с шага не сбился», — цитирует Яндача официальный сайт КХЛ.