Ковалёв: Овечкин спокойно заберёт рекорд Гретцки, он заслужил это годами в НХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв полагает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам (894). В активе российского форварда 626 заброшенных шайб.

«Думаю, Ови сможет обогнать Гретцки по голам за карьеру. Здоровье есть. Главное, обойтись без травм. Если на таком же уровне поиграет ещё лет пять, то вплотную приблизится к Уэйну. Спокойно заберёт его рекорд. С одной стороны, это станет выдающимся подвигом. С другой — Овечкин это заслужил годами в НХЛ. Поначалу он был более эгоистичным, работал на свою статистику. А в последние года три много забивает, но стал чаще трудиться на команду. В результате — Кубок Стэнли.



Лайне по стилю похож на Овечкина. У него такой же поставленный бросок, есть пристреленная точка в большинстве в левом кругу вбрасывания. Но это нормально, сейчас все дети тренируют такие точки, много работают над броском. Ищут свою коронку. Меня уже в 9—10 лет ставили в большинстве на синюю линию, потому что знали: если дадут бросить Ковалёву, он из пяти забьет два-три гола», — цитирует Ковалёва официальный сайт НХЛ.