«Нэшвилл» потерял на долгий срок лучшего бомбардира Форсберга

Форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг выбыл на срок от четырёх до шести недель из-за травмы верхней части тела, информирует официальный сайт НХЛ.

Швед получил повреждение в матче с «Аризоной» (0:3) и не принимал участия в сегодняшней игре с «Чикаго» (5:2). Он уже помещен в список травмированных. Форсберг — лучший бомбардир «Нэшвилла», на его счету 22 (14+8) очка в 26 матчах.

«Это шанс для таких ребят, как Толванен и Ришар. Ришар хорошо смотрелся сегодня. Мы изменили состав, выпускали ребят на большинство. Райан Хартман был великолепен, как и все остальные. Именно это нам и нужно. Когда такие игроки выбывают из состава, остальные должны занять их места», — сказал главный тренер «хищников» Питер Лавиолетт.