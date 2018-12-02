Бывший защитник «Чикаго» Виктор Сведберг стал игроком «Барыса»

Хоккейный клуб «Барыс» на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с 27-летним шведским защитником Виктором Сведбергом. Игрок подписал одностороннее соглашение до конца сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Последние пять сезонов Сведберг провёл в Северной Америке, в системе «Чикаго Блэкхоукс». В минувшем сезоне 27-летний защитник был ассистентом капитана фарм-клуба «Чикаго» — «Рокфорд Айс Хогз». В 73 матчах регулярного чемпионата Виктор забросил 6 шайб и отдал 18 результативных передач. В 13 играх плей-офф Сведберг набрал 5 (0+5) очков.

Вернувшись из Северной Америки на родину, Сведберг подписал краткосрочное соглашение с местным «Линчёпингом», за который провёл семь матчей.