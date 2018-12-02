Ковалёв — о Лайне: когда приехал в НХЛ, тоже был помешан на компьютерных играх

Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв посоветовал нападающему «Виннипег Джетс» Патрику Лайне перестать играть в компьютерные игры.

«Прочитал интересное о Патрике Лайне, что он везде возит игровую приставку. А накануне дня, когда у него пошла серия из 11 голов в четырех матчах, он в компьютер не рубился. Есть ли тут какая-то связь? Считаю, да. Проверил это на себе. Когда приехал в НХЛ, тоже был помешан на компьютерных играх. Они в моё время были другими, не такими реалистичными и красочными. Но я перед тренировкой играл, после — тоже. Сидел у телевизора, пока не понял, что это мешает. Когда глаза следят за тем, что мельтешит на картинке, то устаёт голова. И на тренировках ты всегда вымотанный, и на матчах. Не можешь поймать концентрацию. И вот в какой-то момент я взял ТВ-приставку с картриджами, да и выкинул. Советую Патрику сделать то же самое. По себе заметил, сразу стал играть лучше. Голова перестала думать о том, как пройти следующий уровень.

Важно ли, в чьи ворота делаешь хет-трик? Говорят, Лайне повезло — в этом сезоне голкиперы «Сент-Луиса» откровенно плохи. Ну не знаю. Мне всегда было проще играть против сильных вратарей — Доминика Гашека, Мартина Бродо… Я на них лучше настраивался. А когда попадаются новички, которых не знаешь, им забить тяжелее. Может, расслабляешься, не можешь поймать фокус. Не знаю, с чем это у меня связано», — цитирует Ковалёва официальный сайт НХЛ.