«Куньлунь» посетил в Ярославле могилы погибших хоккеистов «Локомотива»

Хоккеисты «Куньлунь Ред Стар» посетили в Ярославле мемориал, посвящённый игрокам «Локомотива», погибшим в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба китайской команды.

Фото также можно посмотреть на странице «Куньлунь Ред Стар» в «Твиттере».



7 сентября 2011 года самолёт, на борту которого находились хоккеисты и тренерский штаб «железнодорожников», потерпел крушение после взлёта из аэропорта «Туношна». Воздушное судно отправлялось в Минск на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



Матч «Локомотив» — «Куньлунь» состоится завтра, 3 декабря. Начало — в 19:00 мск. Команда Дмитрия Квартальнова занимает четвёртое место в Западной конференции, китайский клуб — на восьмом месте на Востоке.