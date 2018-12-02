Совет директоров НХЛ обсудит вопрос о вступлении в лигу клуба из Сиэтла

Совет директоров НХЛ на заседании должен провести голосование по поводу заявки клуба из Сиэтла на вступление в лигу.



Совет соберётся в понедельник, 3 декабря, на два дня в местечке Си-Айленд в штате Джорджия. Чтобы количество команд в лиге увеличилось до 32, в поддержку Сиэтла должны проголосовать 24 клуба. НХЛ немедленно объявит результаты голосования.



«Всё идёт своим чередом. Исполнительный комитет совета директоров обсудил презентацию инициативной группы из Сиэтла от 2 октября. Там возникли некоторые вопросы и появились некоторые пожелания. Мы переправили их в Сиэтл и получили ответы. Так что всё нормально», — приводит слова заместителя комиссионера лиги Билла Дэйли официальный сайт НХЛ.



На заседании совета директоров также заслушают доклады о развитии рынка ставок, влиянии соцсетей, роли хоккеистов, а также отчеты об играх НХЛ, проведенных в этом сезоне в Китае, Германии, Швейцарии, Швеции и Финляндии.

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