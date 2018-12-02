Карлссон: рад, что вернулся в Оттаву, но «Сан-Хосе» провёл далеко не лучший матч

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон поделился эмоциями после выездного матча с «Оттавой Сенаторз» (2:6). Скандинавский хоккеист выступал за канадский клуб с 2009 по 2018 год.



«Рад снова побывать здесь, но это далеко не лучший матч «Сан-Хосе». Сейчас мы на спаде, такое бывает. Последние четыре или пять матчей нельзя считать показательными. Мы способны играть лучше и знаем об этом. Надо решить, как исправить ситуацию.



У меня много приятных воспоминаний, связанных с этой ареной. Здесь меня задрафтовали, здесь провёл основную часть карьеры. Помню только хорошее. Поэтому рад, что снова оказался здесь, играю для этих зрителей. Рад, что испытал это, но теперь надо двигаться дальше», — приводит слова шведского хоккеиста официальный сайт НХЛ.



В игре с «сенаторами» Карлссон заработал показатель полезности «-2», проведя на льду 24 минуты 55 секунд.

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