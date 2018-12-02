Нападающий Вячеслав Основин поделился мнением о переходе в «Ак Барс». Хоккеиста обменяли из «Салавата Юлаева» на форварда Александра Бурмистрова.
«Могу сказать, что я о предстоящем обмене ничего не знал и ничего не решал. Поэтому спасибо, что я здесь. Оказаться здесь приятно, только положительные впечатления. Начинаем сезон заново.
Всё хорошо. Со всеми ребятами знаком. Хоть и не близко, но всех знаю. Дальше будет легче, я думаю, ребята помогают. Всё прекрасно, готовимся к игре.
На базу уже заселился, приехал 1 декабря вечером. Всё показали, разместили. Не было времени пройтись, что-то узнать – приехал поздно, свалился спать, долго добирался. Думаю, будет время – познакомлюсь со всем поближе», — цитирует Основина официальный сайт казанской команды.
Основин: об обмене в «Ак Барс» ничего не знал, приятно оказаться в Казани