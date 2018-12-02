Основин: об обмене в «Ак Барс» ничего не знал, приятно оказаться в Казани

Нападающий Вячеслав Основин поделился мнением о переходе в «Ак Барс». Хоккеиста обменяли из «Салавата Юлаева» на форварда Александра Бурмистрова.



«Могу сказать, что я о предстоящем обмене ничего не знал и ничего не решал. Поэтому спасибо, что я здесь. Оказаться здесь приятно, только положительные впечатления. Начинаем сезон заново.



Всё хорошо. Со всеми ребятами знаком. Хоть и не близко, но всех знаю. Дальше будет легче, я думаю, ребята помогают. Всё прекрасно, готовимся к игре.



На базу уже заселился, приехал 1 декабря вечером. Всё показали, разместили. Не было времени пройтись, что-то узнать – приехал поздно, свалился спать, долго добирался. Думаю, будет время – познакомлюсь со всем поближе», — цитирует Основина официальный сайт казанской команды.

Громкий обмен «Салавата» и «Ак Барса». Что он даст клубам? Билялетдинов будет учить Основина играть в обороне, а Бурмистрову предстоит решать проблемы «Салавата» в атаке.