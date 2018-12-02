Началось голосование по выбору капитанов дивизионов на Матч звёзд НХЛ — 2019

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги началось голосование по выбору участников Матча звёзд.



Болельщики могут выбрать по одному хоккеисту из четырёх дивизионов: Атлантического, Столичного, Центрального и Тихоокеанского. По итогам голосования будут определены капитаны каждого из дивизионов. Матч звёзд НХЛ пройдёт 26 января 2019 года в Сан-Хосе.



В список игроков для голосования вошли 10 представителей России: Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба – «Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский, Артемий Панарин (оба – «Коламбус Блю Джекетс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (оба – «Вашингтон Кэпиталз»), Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»), Илья Ковальчук («Лос-Анджелес Кингз»). Голосование продлится до 23 декабря.



Проголосовать можно по ссылке:

Голосование за участников Матча звёзд НХЛ-2019

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