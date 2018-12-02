Чехович: Бёрнс занимается каждый день, пашет как ненормальный

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Иван Чехович, выступающий в юниорской хоккейной лиге Квебека, рассказал, какие эмоции испытывал во время тренировочного лагеря «акул».



«Когда приезжаешь в основной тренировочный лагерь и смотришь на опытных игроков, на того же Джо Торнтона, тебя это дико подстегивает. Ты недавно за них на приставке играл — а тут вот они, перед тобой в раздевалке. И все такие простые, все помогают, поддерживают. Ты смотришь на них, подмечаешь какие-то мелочи и автоматом становишься сильнее.



А как они работают в зале — это было для меня большим открытием. Когда видишь, что Торнтон после каждой тренировки идёт на час в зал, крутит велосипед, весь потеет, как Брент Бёрнс занимается каждый день. Хотя, как я думал, он ведь и так лучший защитник лиги, контракт большой получил, можно и расслабиться. Ошибался. Он пашет как ненормальный», — приводит слова Чеховича официальный сайт НХЛ.

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