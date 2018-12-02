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«Слован» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до семи игр

«Слован» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до семи игр
Хоккей / КХЛ

«Йокерит» обыграл «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.

Главным героем встречи стал нападающий «шутов» Сакари Маннинен, записавший на свой счёт два результативных броска. Сначала он отличился в первом периоде, а затем реализовал численное преимущество в середине второго игрового отрезка. В концовке гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и Алекс Грант поразил пустые ворота, установив окончательный счёт. Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.

Клуб из столицы Финляндии одержал вторую победу подряд, а словацкая команда продлила серию поражений до семи игр. «Слован» не может выиграть в КХЛ с 15 ноября.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 0
1:0, 1:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Маннинен (Иконен, Столлери) – 12:49 (5x5), 2:0 – Маннинен (О'Нилл) – 32:04 (5x3), 3:0 – Грант – 57:53 (en)
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