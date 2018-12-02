«Слован» уступил «Йокериту», продлив серию поражений до семи игр

«Йокерит» обыграл «Слован» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Хельсинки.



Главным героем встречи стал нападающий «шутов» Сакари Маннинен, записавший на свой счёт два результативных броска. Сначала он отличился в первом периоде, а затем реализовал численное преимущество в середине второго игрового отрезка. В концовке гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока, и Алекс Грант поразил пустые ворота, установив окончательный счёт. Голкипер Райан Заполски отыграл на ноль, отразив 22 броска.



Клуб из столицы Финляндии одержал вторую победу подряд, а словацкая команда продлила серию поражений до семи игр. «Слован» не может выиграть в КХЛ с 15 ноября.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.