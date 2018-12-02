Рирден: Бекстрём выдал лучший старт сезона за последние годы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил продуктивность шведского форварда Никласа Бекстрёма в нынешнем сезоне.



«Нынешний сезон является для меня пятым в команде. Считаю, что сейчас Никлас демонстрирует свой лучший хоккей на этом отрезке. Бекстрём – отличный двусторонний форвард, его отличает стабильная игра. Что касается броска, то он так же хорош, как и в прошлые годы. На мой взгляд, Никлас проводит отличный сезон. Он – катализатор последних успехов команды», — цитирует наставника столичной команды Washington Post.



В 25 матчах нынешнего сезона Бекстрём забросил 9 шайб и отдал 23 результативные передачи. В 12 из последних 14 игр шведский форвард набирал как минимум один результативный балл.

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