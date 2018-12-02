Сидоренко: минское «Динамо» играет через день, даже выспаться не успеваем

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко поделился эмоциями после выездного матча с «Витязем» (4:3 Б).



«Начали очень хорошо. Забросили две шайбы, одну из них в неравных составах. И вообще первый период провели очень достойно. Во втором увеличили отрыв — вновь отличились в большинстве. Но сегодня немного подвело меньшинство, многое позволяли сопернику. В третьей двадцатиминутке хозяева шли вперёд. В некоторых эпизодах нам повезло, что выстояли. Больше действовали на контратаках. В итоге победили по буллитам, мы очень нуждались в двух очках.



Я уже говорил, что у нас есть проблемы с функциональным состоянием. И исправить это по ходу чемпионата трудно. Играем через день, даже выспаться не успеваем. Конечно, физическое состояние надо подтянуть. Если удастся это сделать, команда будет играть стабильнее», — цитирует Сидоренко официальный сайт минского клуба.

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