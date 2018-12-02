Илья Ковальчук выбыл из строя на четыре недели

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук выбыл из строя на четыре недели, сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

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Ранее стало известно, что у россиянина обнаружили инфекцию в лодыжке. Ковальчука ждёт бурсэктомия — хирургическая операция, заключающаяся в иссечении синовиальной сумки — щелевидной полости, содержащей синовиальную жидкость.

В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) Ковальчук не смог набрать очки 11-й раз подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства. Последний раз форвард отмечался результативными действиями в игре с «Анахайм Дакс», которая прошла три недели назад. В той встрече россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.

В этом сезоне Ковальчук провёл 25 матчей, забросил 5 шайб и отдал 9 голевых передач при показателе полезности «-13».