Бэбкок: нельзя иметь одно доминирующее звено и ждать успеха в плей-офф

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне канадская команда завершила выступление в четвертьфинале Восточной конференции, уступив в семи матчах «Бостон Брюинз».



«Для достижения желаемого результата в НХЛ нужна глубина состава. Нельзя иметь только одно доминирующее звено и ждать успеха в плей-офф. Кубок Стэнли — это тяжёлый труд, и надо, чтобы в каждом матче заявляли о себе разные ребята», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



«Торонто» подписал новый контракт с форвардом Вильямом Нюландером на сумму $ 41,4 млн. Договор рассчитан на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.