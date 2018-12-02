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Бэбкок: нельзя иметь одно доминирующее звено и ждать успеха в плей-офф

Бэбкок: нельзя иметь одно доминирующее звено и ждать успеха в плей-офф
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок рассказал, за счёт чего можно добиться успеха в Кубке Стэнли. В прошлом сезоне канадская команда завершила выступление в четвертьфинале Восточной конференции, уступив в семи матчах «Бостон Брюинз».

«Для достижения желаемого результата в НХЛ нужна глубина состава. Нельзя иметь только одно доминирующее звено и ждать успеха в плей-офф. Кубок Стэнли — это тяжёлый труд, и надо, чтобы в каждом матче заявляли о себе разные ребята», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.

«Торонто» подписал новый контракт с форвардом Вильямом Нюландером на сумму $ 41,4 млн. Договор рассчитан на шесть лет. Таким образом, годовой оклад шведа составит около $ 6,9 млн.

Швед с деньгами. Нюландер подписал контракт за 5 минут до дедлайна
«Я бы взял частями. Но мне нужно сразу».
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