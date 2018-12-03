«Колорадо» обыграл «Детройт» благодаря шат-ауту Варламова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на выезде одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). На 25-й минуте счёт открыл Натан Маккиннон, реализовав большинство. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Габриэль Ландеског.

Семён Варламов оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 24 броска, он стал первой звездой матча. Никита Задоров один раз бросил в створ и совершил пять силовых приёмов, проведя на льду 19 минут и 45 секунд. Владислав Каменев участия во встрече не принимал.

«Колорадо» (37 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» (27) – 12-й на Востоке.