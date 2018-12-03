Форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов дисквалифицирован на две игры

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов пропустит ближайшие две игры с участием уфимской команды. Форвард заработал «5+20» в домашней игре регулярного чемпионата с «Адмиралом» (1:2 Б). Хоккеист жёстко атаковал защитника приморской команды Степана Захарчука, что судьи квалифицировали как толчок соперника на борт.



«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Салавата» Антона Бурдасова по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу.



Для Бурдасова это очередные «5+20» в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ нападающий уфимцев получает два матча дисквалификации и индивидуальный штраф», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Бурдасова в матче с «Адмиралом» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.