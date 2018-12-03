Беднар: «Колорадо» был вялым в первом периоде, но Варламов оставил нас в игре

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в выездном матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0), отметив действия российского голкипера Семёна Варламова.



«На первый период мы вышли очень вялыми и выглядели как команда, которая накануне играла, а потом отправилась на выезд. Варламов оставил нас в игре, а во втором периоде мы взяли всё под свой контроль», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Варламов оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 24 броска, он стал первой звездой матча. Никита Задоров один раз бросил в створ и совершил пять силовых приёмов, проведя на льду 19 минут и 45 секунд. Владислав Каменев участия во встрече не принимал.

«Колорадо» обыграл «Детройт» благодаря шат-ауту Варламова