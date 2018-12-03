Видеообзор камбэка «Анахайма» в игре с «Вашингтоном» с голом Кузнецова

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду уступил «Анахайм Дакс» — 5:6. К 34-й минуте хозяева вели со счётом 5:1, но проиграли, пропустив три шайбы в третьем периоде.



Столичная команда стала первым действующим победителем Кубка Стэнли, не сумевшим выиграть, выигрывая по ходу матча со счётом 5:1.

Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов впервые забил после травмы, также на его счету результативная передача, 2 минуты штрафа, бросок в створ и 2 силовых приёма за 19 минут и 11 секунд, проведённых на льду. У капитана столичного клуба Александра Овечкина результативная передача и 6 бросков за 24 минуты 13 секунд. У защитника Дмитрия Орлова «-2» и 4 минуты штрафа за 20 минут 7 секунд.



«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.