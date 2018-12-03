В матче АХЛ зрители бросили на лёд почти 35 тыс. плюшевых мишек

В матче американской хоккейной лиги с участием «Херши Беарз» и «Бингемптон Дэвилз» организаторы были вынуждены отодвинуть перерыв, чтобы убрать со льда огромное количество плюшевых медведей, сообщает ESPN.



Болельщики стали забрасывать площадку мягкими игрушками после того, как форвард «Херши» Райли Барбер отметился заброшенной шайбой в большинстве. Всего на лёд было выброшено 34 798 плюшевых мишек, что стало новым мировым рекордом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Херши Беарз».



Традиция бросания игрушек является одной из самых трогательных в низших хоккейных лигах. Как только домашняя команда забрасывает первую шайбу, фанаты бросают игрушки на лёд, которые собирают для благотворительных организаций.



До прошедшего матча лучший результат на игре с участием «Херши Беарз» был установлен в 2017 году – тогда на лёд выбросили 25 017 игрушек.