Бекстрём: «Вашингтон» просто бросил играть после того, как повёл со счётом 5:1

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:6). По ходу игры подопечные Тодда Рирдена выигрывали со счётом 5:1.



«Мы просто бросили играть после того, как повели 5:1. В таких ситуациях надо действовать более агрессивно. Это наша ошибка. Вот что случается, когда теряешь шайбы и позволяешь сопернику спокойно разыгрывать большинство», — приводит слова шведского форварда Washington Post.



«Вашингтон» стал первым действующим обладателем Кубка Стэнли, проигравшим в матче, в котором выигрывал со счётом 5:1.



Бекстрём открыл счёт в матче, воспользовавшись идеальной передачей от капитана столичной команды Александра Овечкина. Для шведского форварда эта шайба стала 219-й за его карьеру в «Вашингтоне». Благодаря этому он вышел на четвёртое место по голам в клубной истории, обогнав Майка Ридли (218).

Овечкин: «Вашингтон» думал, что матч сделан, после 5:1 все расслабились