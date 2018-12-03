Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (5:6). По ходу игры подопечные Тодда Рирдена выигрывали со счётом 5:1.
«Мы просто бросили играть после того, как повели 5:1. В таких ситуациях надо действовать более агрессивно. Это наша ошибка. Вот что случается, когда теряешь шайбы и позволяешь сопернику спокойно разыгрывать большинство», — приводит слова шведского форварда Washington Post.
«Вашингтон» стал первым действующим обладателем Кубка Стэнли, проигравшим в матче, в котором выигрывал со счётом 5:1.
Бекстрём открыл счёт в матче, воспользовавшись идеальной передачей от капитана столичной команды Александра Овечкина. Для шведского форварда эта шайба стала 219-й за его карьеру в «Вашингтоне». Благодаря этому он вышел на четвёртое место по голам в клубной истории, обогнав Майка Ридли (218).
Бекстрём: «Вашингтон» просто бросил играть после того, как повёл со счётом 5:1