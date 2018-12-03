Грабнер выложил жуткое фото травмы глаза, он выбыл на неопределённый срок

Нападающий «Аризоны Койотс» Михаэль Грабнер выбыл из строя на неопределённый срок, информирует пресс-служба команды.



Австрийский хоккеист повредил глаз во время первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (6:1). 31-летний форвард получил удар клюшкой в лицо от нападающего «блюзменов» Сэмми Блейза.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Позже хоккеист выложил в социальные сети жуткую фотографию с повреждённым глазом.

Фото: «Инстаграм» Михаэля Грабнера

В нынешнем сезоне Грабнер провёл 25 матчей в регулярном чемпионате, забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-1» и восьми минутах штрафного времени. Ближайший матч в НХЛ «койоты» проведут с «Лос-Анджелес Кингз».