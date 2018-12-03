АХЛ: Клим Костин принял участие в драке, вступившись за партнёра по команде

Нападающий «Сан-Антонио Рэмпейдж» Клим Костин принял участие в драке по ходу игры регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги с «Рокфорд «Айсхогз» (2:3).



В первом периоде россиянин вступился за партнёра и подрался с соперником. По итогам боя Костин заработал 17 штрафных минут (2+5+10). В этой игре воспитанник московского «Динамо» нанёс один бросок и заработал показатель полезности «-2».



Посмотреть видео драки с участием Костина можно в «Твиттере».



В нынешнем сезоне россиянин провёл 24 матча в АХЛ, забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «-7» и 44 минутах штрафного времени. За карьеру в АХЛ 19-летний Костин провёл 91 игру и набрал 37 (10+27) очков.