Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Овечкина, пять хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили семь представителей России.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей, отдав голевую передачу в игре с «Анахайм Дакс» (5:6). Форвард Евгений Кузнецов отметился 2 (1+1) набранными очками, а защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-2». Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов помог команде обыграть «Детройт Ред Уингз» (2:0), записав на свой счёт первый «сухарь» в сезоне. Защитник «лавин» Никита Задоров провёл пять силовых приёмов. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов нанёс пять бросков, а нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заработал показатель полезности «-1».
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|24
|100
|2:0
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|6
|1
|1
|-
|21.13
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|2
|1
|2
|0
|58%
|19.11
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-2
|4
|2
|0
|0
|-
|20.07
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|1
|5
|0
|-
|19.45
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|0
|50%
|14.35
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|14.58