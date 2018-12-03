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Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Овечкина, пять хитов Задорова

Итоги дня НХЛ для россиян: 8-матчевая серия Овечкина, пять хитов Задорова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили семь представителей России.

Таблица бомбардиров НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил результативную серию до восьми матчей, отдав голевую передачу в игре с «Анахайм Дакс» (5:6). Форвард Евгений Кузнецов отметился 2 (1+1) набранными очками, а защитник Дмитрий Орлов закончил встречу с показателем полезности «-2». Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов помог команде обыграть «Детройт Ред Уингз» (2:0), записав на свой счёт первый «сухарь» в сезоне. Защитник «лавин» Никита Задоров провёл пять силовых приёмов. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов нанёс пять бросков, а нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заработал показатель полезности «-1».

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Варламов«Колорадо»241002:0
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100611-21.13
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+10212058%19.11
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-24200-20.07
Задоров (з)«Колорадо»0+000150-19.45
Анисимов (н)«Чикаго»0+00050050%14.35
Свечников (н)«Каролина»0+0-10200-14.58
«Вашингтон» бросил играть при счёте 5:1. Так чемпион НХЛ ещё не проигрывал
Это поражение Овечкин и Ко забудут ещё не скоро.
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