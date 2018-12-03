Семён Варламов признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига определила тройку звёзд очередного игрового дня регулярного чемпионата.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Третьей звездой признан голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов, отразивший 24 броска в игре с «Детройт Ред Уингз» (2:0). Российский вратарь записал на свой счёт первый шат-аут в нынешнем сезоне.



Второе место занял камбэк «Виннипег Джетс» в выездном матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 Б). Канадская команда перед третьим периодом уступала сопернику с разницей в три шайбы, но сумела избежать поражения в основное время, а затем вырвала победу в серии буллитов.

Первое место занял камбэк «Анахайм Дакс» в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5). По ходу игры калифорнийская команда уступала со счётом 1:5, но сумела одержать итоговую победу, отыграв внушительный гандикап у действующего чемпиона.