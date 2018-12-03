Матч Детской хоккейной лиги в Стерлитамаке закончился массовой дракой

Матч 2-го тура Детской хоккейной лиги Республики Башкортостан с участием «Орлана» из Стерлитамака и «Салавата Юлаева-2» завершился массовой дракой на льду.



9-летние хоккеисты выясняли отношения в формате «команда на команду». Тренерские штабы команд вместе с арбитрами пытались навести порядок на площадке и утихомирить разошедшихся игроков. При этом их родители во весь голос поощряли агрессию детей. Некоторые болельщики сначала наблюдали за происходящим со стороны, а затем едва сами не вступили в рукопашную на льду.



В СДЮШОР «Салавата Юлаева» вход родителей на тренировки запрещён, за подобные инциденты строго спрашивают с сотрудников тренерского штаба.

Видео массовой драки также можно посмотреть на странице во «ВКонтакте».