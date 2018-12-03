Форвард «Локомотива» Павел Красковский пропустит остаток регулярного сезона КХЛ

Нападающий «Локомотива» Павел Красковский выбыл из строя до конца регулярного сезона. «Железнодорожники» внесли игрока в список травмированных по 28 февраля 2019 года, сообщает КХЛ в пресс-релизе.

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В этом сезоне 22-летний хоккеист провёл 22 матча в регулярном чемпионате, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передаче. Кроме того, Красковский заработал показатель полезности «-3» и шесть минут штрафного времени. В среднем за матч он проводил на льду 12 минут 15 секунд. В ноябре на счету хоккеиста всего четыре игры, последняя из которых состоялась 28-го числа.

«Локомотив» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. В 34 матчах регулярного чемпионата «железнодорожники» набрали 45 очков.